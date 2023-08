Vincent Janssen matchwinner voor Royal Antwerp bij debuut in Champions League

Royal Antwerp FC uit 1880 debuteerde vanavond in de Champions League. Al gaat het dan nog om de play-offs voor een plek in de poulefase, het Champions League-anthem zal voor veel supporters op de volgepakte Bosuil voor kippenvel hebben gezorgd. Antwerp speelde ooit twee wedstrijden in de oude Europa Cup I. Dat was in 1957, toen Real Madrid over twee duels met 8-1 won van de oudste club van België. Daarna speelde RAFC nog wel regelmatig in de Jaarbeursstedenbeker, UEFA Cup, Europa League en Conference League, maar vanavond dus voor het eerst in het kader van de Champions League.



Op aangeven van de talentvolle middenvelder Arthur Vermeeren (18) scoorde Vincent Janssen na een kwartier met een mooi bekeken schot met links in de verre hoek. Janssen staat nu op vijf goals in vijf duels in het nieuwe seizoen, vorig seizoen kwam hij tot 21 goals in 46 duels in alle competities.