Virgil van Dijk en Liverpool juichen: titelstrijd helemaal open na puntenverlies Manchester City

Manchester City leidt in de Premier League sinds het op de vijftiende speelronde de koppositie overnam van Chelsea. Een tijdje leken The Citizens moeiteloos richting de titel te gaan in Engeland, maar het gat is nog maar vier punten voor de ploeg van Pep Guardiola, die bovendien een wedstrijd meer gespeeld heeft dan belager Liverpool.

Met Jaïro Riedewald de hele wedstrijd op de bank kreeg het Crystal Palace van coach Patrick Vieira, zelf de nummer elf van de Premier League, het voor elkaar om Manchester City te frustreren. Twee keer was Manchester City wel héél dicht bij de 0-1, maar twee keer was het de paal die in de weg stond. Voor rust trof João Cancelo het aluminium, na rust Kevin De Bruyne.

In de blessuretijd dacht Guardiola dan toch nog de winst binnen te hebben, maar een enorme kopkans was niet aan Aymeric Laporte besteed. De in Frankrijk geboren international van Spanje kon een perfect aangesneden vrije trap van De Bruyne helemaal vrij binnenknikken, maar hij kopte de bal omlaag op zijn eigen knie.

En dus blijft Manchester City steken op 70 punten na 29 wedstrijden terwijl Liverpool op 66 punten na 28 wedstrijden staat. Chelsea lijkt niet meer mee te gaan doen aan de titelstrijd. The Blues staan op 59 punten op een derde plek.

