Virgil van Dijk grijpt negatieve hoofdrol bij valse start Liverpool, Tottenham en Chelsea winnen

Fulham begon brutaal aan het duel. Geheel naar verwachting was het balbezit voor Liverpool, maar de thuisclub werd meermaals gevaarlijk. Dat leidde na een halfuur spelen tot de openingstreffer. Daarbij was een positieve rol weggelegd voor Tete die met een puntgave voorzet de assist gaf op Aleksandar Mitrovic. De Serviër kopte bij de tweede paal raak.

Liverpool deed na rust wat terug door een weergaloze hakgoal van invaller Darwin Núñez. De spits kwam deze zomer voor een bedrag van 75 miljoen euro over van Benfica. Toch bleek hij vanmiddag niet de beste spits op het veld, want Mitrovic pakte de spotlights met zijn tweede treffer van de dag vanuit een benutte strafschop.

Volledig scherm Aleksandar Mitrovic viert zijn goal nadat Virgil van Dijk een strafschop weggaf. © Action Images via Reuters

Dat penaltymoment kon Virgil van Dijk zich aanrekenen. Hij vloerde zijn tegenstander en gaf daarmee een strafschop weg. Mitrovic was vorig seizoen in het Championship topscorer met maar liefst 43 (!) competitiegoals en in de Premier League gaat hij voorlopig vrolijk verder met doelpunten maken.

Net toen Fulham stiekem dacht dat er een grote stunt mogelijk was, sloeg Mohamed Salah toe. Hij gaf al de assist bij de eerste goal en tikte na een verkeerde aanname van Núñez tien minuten voor tijd ook de tweede goal binnen.

De achterstand helemaal ombuigen, lukte Liverpool niet, waardoor het een valse start van de competitie kent. Maandag 15 augustus krijgt de ploeg van trainer Jürgen Klopp pas de kans om zich te revancheren. Dan speelt het thuis tegen Crystal Palace. Een week later wacht de kraker tegen het Manchester United van Erik ten Hag.

Volledig scherm Het hakje van Darwin Nunez tegen Fulham. © AP

Tottenham en Chelsea winnen

Tottenham Hotspur heeft korte metten gemaakt met Southampton. De uitploeg kwam na ruim tien minuten spelen nog wel op voorsprong door een volley via de grond van James Ward-Prowse, maar in de eerste helft boog de ploeg van Antonio Conte dat nog om. Ryan Sessegnon kopte een scherpe voorzet bij de tweede paal binnen en tien minuten later was ook Eric Dier trefzeker met het hoofd.

In de tweede helft maakte Mohammed Salisu een knullige eigen goal, toen hij de bal niet goed raakte en Dejan Kulusevski besliste de eindstand op 4-1, nadat hij de bal om doelman Gavin Bazunu heen krulde. Door de zege gaat Tottenham aan kop. Die positie neemt de club over van rivaal Arsenal, dat gisteren met 2-0 won van Crystal Palace.

Ook Chelsea begon het nieuwe Premier League-seizoen met een overwinning. Nota bene Chelsea-legende Frank Lampard werd met zijn Everton met 0-1 verslagen. De enige goal van de wedstrijd viel in de negende (!) minuut van de blessuretijd in de eerste helft. Die extra tijd werd toegevoegd vanwege een op het oog zware blessure van Everton-verdediger Ben Godfrey. Dat was al na een kwartier. Hij werd vervangen door Mason Holgate. Het incident leidde tot veel oponthoud.



Jorginho benutte de penalty voor The Blues, waar Kalidou Koulibaly, Marc Cucurella en Raheem Sterling hun Premier League-debuut maakte voor de ploeg van Thomas Tuchel. Hakim Ziyech bleef op de bank.

Newcastle, Leeds en Bournemouth winnen ook

Ook Newcastle United is het seizoen goed begonnen. De kapitaalkrachtige club, die in het bezit is van steenrijke eigenaren uit Saoedi-Arabië, won met 2-0 van promovendus Nottingham Forest. Zomeraankoop Sven Botman maakte diep in de blessuretijd nog zijn debuut. Hij had zijn collega-verdediger Fabian Schär de score eerder nog met een enorme kanonskogel zien verdubbelen.



Leeds United was met 2-1 te sterk voor Wolverhampton Wanderers en Bournemouth, de nieuwe werkgever van Marcos Senesi, versloeg Aston Villa met 2-0.

Uitslagen

Fulham - Liverpool 2-2

Bournemouth - Aston Villa 2-0

Leeds - Wolverhampton 2-1

Newcastle - Nottingham Forest 2-0

Tottenham - Southampton 4-1

Everton - Chelsea 0-1