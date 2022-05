Virgil van Dijk op koers voor Champions League-finale, geen risico met Mohamed Salah ondanks topscorersstrijd

met video Xhaka haalt uit naar teamgeno­ten na dure nederlaag Arsenal: ‘Blijf dan lekker thuis’

Arsenal-middenvelder Granit Xhaka heeft na de nederlaag bij Newcastle United (2-0) in harde bewoordingen zijn teamgenoten bekritiseerd. ,,Als je niet klaar bent voor zo’n wedstrijd of nerveus bent, blijf dan op de bank zitten of blijf lekker thuis”, zei de Zwitserse international.

17 mei