Virgil van Dijk trots op reactie van zijn Liverpool: ‘We hebben weer energie en passie laten zien’

,,Het was een hele zware wedstrijd, zowel fysiek als mentaal. We wisten dat Ajax in een uitstekende vorm verkeerde. Dan moet je er vol inklappen en dat hebben we gedaan. Ik denk dat we in de tweede helft goed hebben gedaan. Daley Blind kreeg nog een goede kans op de 1-2, maar ik denk dat wij de bovenliggende partij waren”, zei Van Dijk, die vorige week woensdag met 4-1 onderuit ging tegen Napoli in het Stadio Diego Armando Maradona.



In de Premier Leagueliet Liverpool ook al negen van de achttien punten liggen in de eerste zes competitieduels. ,,Meteen na die wedstrijd bij Napoli wisten we dat het anders moest. Dat was iets wat nooit had mogen gebeuren, maar wij zijn ook mensen. De dag daarna hebben we een belangrijke meeting gehad met elkaar. Het was confronterend voor iedereen. Ik voelde me ook geraakt na die wedstrijd. Hoe we daar verdedigen was pijnlijk om aan te zien. Dan gaat het erom dat je weer terug naar de basis gaat. Dat is voor ons pressie, passie, energie, druk vooruit. Ik denk dat we dat blij vlagen goed hebben gedaan vanavond. Ik denk dat we een goede reactie hebben laten zien.”