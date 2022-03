Virgil van Dijk vestigt waanzinnig record op Anfield: ‘Hij is weer op zijn best’

Virgil van Dijk is weer een imposant Premier League-record rijker. De verdediger van Liverpool hoefde sinds zijn transfer naar de topclub nog nooit een thuisnederlaag in de competitie te slikken en is na een 1-0 zege op West Ham de langst ongeslagen speler ooit in eigen huis.

De ongeslagen reeks van Van Dijk in de Premier League telt al liefst zestig thuiswedstrijden, waarmee hij Lee Sharpe van de troon stootte. De ex-aanvaller noteerde bij Manchester United tussen 1992 en 1996 een serie van 59 duels op rij zonder nederlaag. De resultaten van Van Dijk in Liverpool spreken boekdelen: sinds hij Southampton in 2018 verruilde voor de topclub, won hij 52 duels op Anfield en speelde er achtmaal gelijk.

De komst van Van Dijk, die voor 85 miljoen euro werd ingelijfd, heeft Liverpool sowieso bepaald geen windeieren gelegd. Liverpool won liefst 75 procent van de wedstrijden met de aanvoerder van het Nederlands elftal binnen de lijnen, een aanzienlijk hoger percentage dan wanneer de rots in de branding toekeek vanaf de tribune (52,8%).

Volledig scherm © REUTERS

Een zoektocht naar de indrukwekkende cijfers van de verdediger levert een schier oneindige stortvloed aan records op. Zo is de oud-speler van onder meer Willem II en FC Groningen sinds zijn Liverpool-debuut de speler met de meeste geslaagde passes in de Premier League (8681), geldt hij met elf goals met het hoofd als kopspecialist en is hij met een winstpercentage van 74,1% qua persoonlijke duels ongeëvenaard. Van Dijk heerst in de achterhoede, zo blijkt ook uit het feit dat hij in 120 duels slechts tien keer voorbij werd gedribbeld.

Van Dijk stond afgelopen seizoen maanden aan de kant met een gescheurde kruisband en maakte in de eerste weken na zijn rentree een weifelende indruk, maar toont de laatste tijd aan nog altijd tot de beste verdedigers van Engeland te behoren. ,,Hij is weer op zijn best, dat zie je aan alles’’, vertelde zijn coach Jürgen Klopp daar drie weken geleden al over. ,,Daar waren we allemaal wel van overtuigd, maar het kost soms wat tijd voordat iemand helemaal terug is.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Met Van Dijk als steunpilaar heeft Liverpool de jacht op de landstitel heropend. In alle competities zijn The Reds al vijftien wedstrijden op rij ongeslagen, waardoor koploper Manchester City weer scherp in het vizier is gekomen. Het verschil tussen de nummers één en twee van Engeland bedraagt nog slechts zes punten, terwijl City al een wedstrijd meer achter de rug heeft.

De Premier League telt nog elf speelronden, waarvan Liverpool er nog vier in eigen huis afwerkt. Voor ‘Big Virg’ de uitgelezen kans om zijn waanzinnige record verder aan te scherpen. Komende dinsdag moet eerst een stunt van Inter worden voorkomen in de achtste finale van de Champions League, waarin Liverpool een 2-0 voorsprong verdedigt.

Bekijk hier de samenvatting van Liverpool - West Ham: