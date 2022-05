Vitesse-topscorer Loïs Openda kan tegen Oranje debuut maken voor België

Openda, goed voor 18 goals in het afgelopen eredivisieseizoen, maakt net als Lille-middenvelder Amadou Onana zijn debuut in de selectie van de Rode Duivels. Divock Origi en Christian Benteke zijn de opvallendste afwezigen in de groep van 32 man.

,,Loïs Openda heeft in Nederland volwassenheid getoond bij Vitesse", zegt Martínez. ,,Hij heeft ook een profiel dat we niet echt hebben. Hij is een enorm snelle centrumspits en ik kijk uit naar wat hij kan brengen. Dat Origi en Benteke er niet bij zijn, hoeft trouwens niet al te veel te betekenen. Er zijn een vijftiental spelers die ‘niets verkeerd’ hebben gedaan. Maar we kennen hun kwaliteiten en nu is het ideale moment gekomen om Openda en Onana eens aan het werk te zien.”