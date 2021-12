Vivianne Miedema en Frenkie de Jong maken kans op plek in wereldelftal van 2021

Koop­meiners schiet Atalanta naar zege op Hellas Verona

Atalanta is dankzij de winnende goal van Teun Koopmeiners koploper AC Milan in de Serie A tot op 2 punten genaderd. Het elftal van trainer Gian Piero Gasperini versloeg Hellas Verona: 1-2. Voor Atalanta betekende het in de competitie alweer de zesde overwinning op een rij.

12 december