Vlam slaat in de pan bij Nice - Marseille: Payet pikt het niet langer en supporters stormen het veld op

OGC Nice leek de wedstrijd met 1-0 te gaan winnen. Voormalig Ajax-spits Kasper Dolberg maakte kort na rust de winnende goal door de bal met zijn borst behendig binnen te werken bij de eerste paal. Met nog een kwartier op de klok ging het echter helemaal mis in de Allianz Riviera. Payet werd bij het nemen van een corner opnieuw bekogeld, waarna hij een flesje terug gooide richting de fanatieke aanhang achter het doel. Dat leidde ertoe dat de vlam echt in de pan sloeg, want al snel kwamen tientallen supporters het veld op om de confrontatie te zoeken met de spelers van Marseille. Nice-verdediger Jean-Clair Todibo (ex-Barcelona) kwam op voor Payet en beschermde hem tegen een trap van een doldwaze supporter. Ook gingen sommige spelers van Nice en Marseille met elkaar op de vuist, zo is op de beelden te zien.

Vanaf oktober vorig jaar waren de stadions in Frankrijk vorig seizoen leeg, maar dit seizoen mochten de tribunes weer volledig bezet worden. Fans moeten daarbij wel een mondkapje dragen, maar in de praktijk is de afgelopen weken al duidelijk te zien dat slechts een klein gedeelte zich aan die regel houdt.

Sampaoli compleet overstuur

Sommige spelers gingen al snel naar de catacomben toen ze zagen dat de fans het veld op kwamen, maar enkele spelers van Marseille konden geen kant op en moesten zich beschermen. Het was in de chaos op het veld niet helemaal duidelijk of er rake klappen vielen, maar het was wel duidelijk dat enkele spelers compleet overstuur waren. Ook Jorge Sampaoli, de Argentijnse coach van Marseille, was niet tegen te houden.



Binnen tien minuten waren alle spelers en coaches in de catacomben, waar al snel werd besloten om de wedstrijd te staken. De spelers van Marseille wilden niet meer verder. Nice wilde dat nog wel, maar in een leeg stadion. Duizenden fans bleven echter op hun plek zitten, dus dat bleek niet mogelijk. De veiligheidsdiensten in Nice vrezen dat het ook rond het stadion nog lang onrustig zal blijven, dus de spelers van Marseille blijven voorlopig veilig in de kleedkamer.