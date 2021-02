Vlap zweeft nog na droomdebuut tegen Bayern: ‘Het was ook echt een goede goal’

Michel Vlap beleefde maandagavond een droomdebuut bij Arminia Bielefeld. De voormalige speler van Heerenveen is door Anderlecht uitgeleend aan de Bundesligaclub en maakte tegen wereldkampioen Bayern München al na negen minuten de openingstreffer. ,,Ik hoefde niet lang na te denken over deze overstap.”

Het was een debuut om van te dromen en een etmaal erna zweeft hij nog steeds een beetje. Michel Vlap (23) zorgde met een doelpunt en een assist voor een stunt door met zijn club Arminia Bielefeld, de kersverse wereldkampioen Bayern München op 3-3 te houden. ,,Ik heb de goal al een paar keer teruggezien, het was ook echt een goede goal vind ik. Ik draai goed weg bij die twee verdedigers van Bayern en schiet de bal goed binnen. Neuer was er boos om zag ik, maar hij kon er volgens mij niet zoveel aan doen. Als ik rond de zestien kom, lijkt het wel alsof alles in slow-motion gaat bij mij. Alsof ik nog beter geconcentreerd ben dan elders op het veld. Dat had ik bij deze goal ook.”

Volledig scherm Michel Vlap viert zijn treffer in de sneeuw. © AP

Alles klopte aan het debuut vertelt Vlap terwijl hij net een lunch heeft genuttigd met zijn vriendin in zijn net betrokken appartement in Bielefeld. ,,Van tevoren ga je wel denken van: wow, ik ga wel tegen Bayern spelen. En als je daar dan bij dat stadion aankomt is alles nog wat grootser dan je van tevoren dacht. Dat stadion in dat mooie licht. Echt jammer dat er geen toeschouwers bij waren.”

Bayern was vier dagen ervoor net wereldkampioen geworden in Qatar. ,,Maar ze liepen er allemaal hoor. Lewandowski, Sané, Alaba. Schitterend.” Vlap trok na afloop direct de stoute schoenen aan en vroeg Lewandowski om zijn shirt. ,,Die dacht waarschijnlijk van: die jongen van die goal mag mijn shirt wel hebben. Hij was niet eens zo chagrijnig door het gelijkspel. Ik ben er echt blij mee want ik ben echt een enorme fan van hem. Ik vind hem een van de beste spitsen ter wereld.”

Dat Bayern na een 3-1 achterstand nog terugkwam was geen goed nieuws voor promovendus Arminia Bielefeld dat dit seizoen maar een missie heeft: overleven. ,,We staan nu op een play-offplek. We hebben evenveel punten als Hertha BSC. Ik merk dat iedereen bij de club er alles wil doen om in de Bundesliga te blijven. Het is een soort familieclub. De mensen zijn er heel vriendelijk. Met Ritsu Doan en Mike van der Hoorn spelen er al twee spelers die bekend zijn uit Nederland. Ik denk dat we de kwaliteiten hebben om erin te blijven.”

Sowieso is er voor Vlap een droom uitgekomen met het spelen in de Bundesliga. ,,Dat heb ik altijd al echt een competitie gevonden voor mij. Die geweldige stadions en de manier van spelen. Het vele lopen en rennen ligt me wel.”

Wat dat betreft kon de aanvaller op geen slechter moment aan zijn Bundesliga-avontuur beginnen. Vrijdag speelt hij tegen goed draaiende VfL Wolfsburg van spits Wout Weghorst en daarna volgt de confrontatie met Borussia Dortmund. ,,Ik kan daar nu al naar uitkijken”, zegt Vlap.

Volledig scherm Robert Lewandowski in het shirt dat Michel Vlap na afloop kreeg. © Pool via REUTERS

De goal en de fijne landing in Bielefeld is voor Vlap zeer welkom na mindere maanden in België bij Anderlecht. Daar werd hij vorig seizoen nog clubtopscorer maar dit seizoen speelde hij onder trainer Vincent Kompany veel minder. ,,Ik hoefde niet lang na te denken toen er mogelijkheden voorbijkwamen om elders te kijken deze winter”, zegt Vlap die op huurbasis uitkomt voor Arminia Bielefeld. ,,Ik ben iemand die echt graag veel wil spelen en dat kon bij Anderlecht niet meer. Wat dat betreft voelt het hier wel echt als een bevrijding. En dan zie ik na het seizoen wel waar mijn toekomst ligt.”