Voetbal kort | Karsdorp met AS Roma te sterk voor landgenoten, Benfica maakt achterstand goed

Samenvatting Jarige Teun Koop­meiners loodst Atalanta met twee treffers uit malaise

Uitgerekend op zijn verjaardag heeft Teun Koopmeiners zijn doelpuntenproductie in de Serie A verdubbeld. De 24-jarige middenvelder was in eigen huis tegen Sampdoria tweemaal trefzeker, waarmee hij zijn ploeg aan een overwinning hielp. Het eindigde in 4-0.

1 maart