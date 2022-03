Voetbal kort | KNVB maakt plan van aanpak voor veiligheid van stadions

Roberto Carlos scoort voor Engelse caféploeg en zorgt met telefoon­tje naar Sergio Ramos voor hilariteit

Roberto Carlos is zijn belofte nagekomen en heeft zijn debuut gemaakt voor Bull In The Barne United. Tijdens een speciaal ingelaste oefenwedstrijd met rivaal Harlescott Rangers kwam het Braziliaanse icoon als invaller binnen de lijnen.

5 maart