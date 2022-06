Voetbal Kort | Marokko pas laat langs Zuid-Afrika, nieuwe coach MVV

Met video Kevin De Bruyne snapt nog altijd niets van Nations La­gue-du­els: ‘Het is vragen om problemen’

De Nations League, de WK-ambities, de titel met City, de komst van Erling Haaland: thema’s genoeg om het dezer dagen met Kevin De Bruyne (30) over te hebben. De middenvelder ging daarom zitten voor een exclusief interview met Het Laatste Nieuws en had daarbij ook onder meer een opvallende anekdote in huis over de finale van de Champions League.

3 juni