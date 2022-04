Voetbal Kort | NAC Breda krijgt geld voor Sydney van Hooijdonk, einde seizoen Paul Pogba

Kijk op Voetbal Dat Barcelona superta­lent Pedri ‘vermoordt’ heeft ook kwalijke gevolgen voor Frenkie de Jong

Onze voetbalexpert Maarten Wijffels verkeert als jeugdspeler en journalist al bijna een leven lang in het Nederlandse profvoetbal. In Kijk op voetbal signaleert hij de laatste trends, ontwikkelingen en andere opmerkelijke zaken op de velden. Vandaag: miljardenbedrijf FC Barcelona, maar geen plan voor een puber in de groei.

20 april