Voetbal kort | Van Bronckhorst treft Gözübüyük, FC Twente haalt Steijn op bij ADO

Russische captain slaat terug naar Oekraïense collega’s: ‘Jullie zitten op je kont in Engelse herenhui­zen’

Artem Dzyuba, de kapitein van de Russische nationale voetbalploeg, heeft zich voor het eerst uitgesproken over de inval van zijn land in Oekraïne. Dzyuba veroordeelt die aanval niet, spreekt zijn trots over zijn nationaliteit uit en bijt van zich af nadat enkele Oekraïense collega’s hem hadden gevraagd om zijn stilzwijgen te doorbreken.

4 maart