Voetbal Kort | Vitesse rekent dit jaar niet op Oroz, die vergat ontheffing aan te vragen voor militaire dienst

Doelman Andrew Redmayne in voetsporen Tim Krul: Australië naar WK dankzij dansende penaltykil­ler

Australië zien we in november terug op het WK in Qatar. De formatie van bondscoach Graham Arnold, oud-speler van onder meer Roda JC en NAC, won pas na de strafschoppenreeks van Peru (5-4). Zijn keeperswissel bleek uiteindelijk een gouden zet.

14 juni