Voetbal Kort | Watford schrapt oefenduel met Qatar na reacties bezorgde fans, Petr Cech stapt op bij Chelsea

Peter Hyballa is toe aan vijfde club in twee jaar tijd en tekent bij club Tscheu La Ling

Peter Hyballa heeft een nieuwe klus als hoofdtrainer binnen. De Duitser met een Nederlandse moeder tekent bij AS Trencin en is zodoende alweer toe aan zijn vijfde club in twee jaar tijd. Bij de club van eigenaar Tscheu La Ling hoopt hij de boel weer op de rit te krijgen.

12 juni