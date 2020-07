Voetbal Vandaag | Arsenal underdog tegen bekerhouder City in FA Cup-kraker

De bal rolt weer in veel landen. Vanwege het bomvolle programma maken we dagelijks een overzicht. Welke clubs spelen er en welke Nederlanders komen vandaag in actie in Engeland, Spanje en Italië? En waar zijn de wedstrijden te zien?

Wedstrijd van de dag

FA Cup

Arsenal - Manchester City



Arsenal en Manchester City gaan vanavond op voor de eerste finaleplek in het beroemdste én oudste bekertoernooi ter wereld. Krijgen The Gunners de kans hun record FA Cup-zeges uit te breiden van dertien naar veertien of gaan The Citizens op voor titelprolongatie na hun simpele zege vorig jaar in de finale tegen Watford? Het werd toen 6-0 voor de mannen van Pep Guardiola, de grootste zege in een FA Cup-finale sinds 1903.

Plaats van handeling vanavond is het roemruchte Wembley, waar de halve-finalisten om 20.45 uur aftrappen. Arsenal ging vorige maand nog met 3-0 onderuit bij City bij de herstart van de Premier League, mede dankzij een schutterende David Luiz. Morgenavond (19.00 uur) is in Londen met Manchester United - Chelsea de ander halve finale in de FA Cup. De finale is, uiteraard ook op Wembley, op zaterdag 1 augustus.

Volledig scherm Manchester City en Arsenal speelden een maand geleden ook tegen elkaar. City won toen bij de herstart van de Premier League met 3-0. © AFP

Eerst wachten twee ongetwijfeld zinderende halve finales, te beginnen vandaag met Arsenal en City. Beide clubs kenden prima generale repetities. Arsenal klopte woensdagavond kampioen Liverpool (2-1) en Manchester City, dat de zeges sinds Project Restart aaneen rijgt met vaak veel goals, won met 2-1 van Bournemouth. De rapportcijfers van de laatste weken maakt City tot topfavoriet voor vanavond in het al sinds 1871 bestaande toernooi. Maar gum Arsenal niet uit. De club is met dertien zeges en twintig finales de ‘koning’ van de FA Cup. Het belooft in elk geval een heerlijke bekerkraker te worden.



• Vorige ontmoeting (Premier League), 17 juni: Manchester City - Arsenal 3-0

• TV: Ziggo Sport

• Aftrap: 21.00 uur (Wembley)

Premier League

• Norwich City - Burnley

• TV: Ziggo Sport

• Aftrap: 18.30 uur

Serie A

• Hellas Verona - Atalanta

• TV: Ziggo Sport

• Aftrap: 17.15 uur

• Cagliari - Sassuolo

• TV: Ziggo Sport

• Aftrap: 19.30 uur

AC Milan - Bologna

• TV: Ziggo Sport

• Aftrap: 21.45 uur

Volledig scherm Marten de Roon gaat met Atalanta op bezoek bij Hellas Verona. © AFP