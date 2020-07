Voetbal Vandaag | Atlético Madrid al snel weer in actie na gelijkspel in Camp Nou

Wedstrijd van de dag

Atlético Madrid - Real Mallorca

Als er maar één wedstrijd gespeeld wordt in de grote competities, wordt die wedstrijd natuurlijk ook al snel de ‘Wedstrijd van de dag'. Atlético Madrid ontvangt Real Mallorca in het Wanda Metropolitano. Atlético Madrid verloor nog niet sinds de hervatting van La Liga: vier keer werd gewonnen en twee keer gelijkgespeeld. Afgelopen week werd in Camp Nou een punt gepakt tegen Barcelona (2-2).



Barcelona en Real Madrid staan ver voor op Atlético Madrid, maar de ploeg van Diego Simeone moet nog wel aan de bak om Champions League-voetbal veilig te stellen. Atlético staat nu derde, maar de voorsprong op Sevilla en Villarreal bedraagt momenteel twee en vijf punten. De eerste vier in Spanje pakken een Champions League-ticket. Een thuiswedstrijd tegen Real Mallorca moet geen probleem zijn voor de ploeg van Simeone. Real Mallorca won afgelopen week wel met 5-1 van Celta de Vigo, maar de ploeg staat nog wel achttiende en heeft de punten hard nodig in de strijd tegen degradatie.