Voetbal Vandaag | Liverpool kan volgende reuzenstap naar titel zetten, ook Real in actie

Wedstrijd van de dag

Liverpool - Crystal Palace

Nee, het is nog altijd onmogelijk dat Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum vanavond een kampioenschap vieren met Liverpool. Manchester City won maandag op eigen veld van Burnley (5-0) en tekende daarmee voor de tweede zege op rij sinds de coronapauze. De achterstand van City op de koploper is nog wel 20 punten. Omdat Liverpool bij de eerste wedstrijd sinds de hervatting gelijkspeelde in de derby tegen Everton (0-0) moet het eerste kampioenschap in dertig jaar nog even wachten. Wél kan de wedstrijd tegen het Crystal Palace van Patrick van Aanholt natuurlijk een enorme stap naar de titel betekenen. Bij winst kan Liverpool donderdag kampioen worden zonder te spelen, als Manchester City niet weet te winnen uit bij Chelsea. Wint City wel, dan kan Liverpool uitgerekend bij ‘The Citizens’ kampioen worden, volgende week in de onderlinge confrontatie in het Etihad.