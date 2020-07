Voetbal Vandaag | Liverpool krijgt erehaag in Manchester, Werder strijdt tegen degradatie

Wedstrijd van de dag

Manchester City - Liverpool

Door de nederlaag van Manchester City bij Chelsea werd Liverpool vorige week donderdag al kampioen van Engeland, voor het eerst sinds 1990. Na een groot feest en twee vrije dagen ging de ploeg van Jürgen Klopp weer aan de slag op trainingscomplex Melwood, want er is nog genoeg om voor te spelen in de laatste zeven speelrondes. Liverpool won dit seizoen al 28 van de 31 competitieduels en werd de ‘vroegste’ (na minste aantal wedstrijden) kampioen op de laatste datum ooit (25 juni) in de Premier League, maar gaat in de komende weken nog op recordjacht.



Manchester City zette in het seizoen 2017/2018 drie records neer: meeste punten (100), meeste zeges (32) en meeste punten voorsprong op nummer twee (19). Liverpool heeft nog zeven wedstrijden om al die records te breken. Liverpool staat nu op 86 punten, 28 zeges en heeft een voorsprong van 23 punten op City. Dat kan vanavond dus al worden vergroot naar 26 bij winst in het Etihad Stadium. Voor de wedstrijd krijgen de spelers van Liverpool een erehaag van de selectie van Manchester City, dat de afgelopen twee seizoenen kampioen werd.