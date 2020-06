Voetbal Vandaag | Ontknoping Bundesliga, de FA Cup en FC Barcelona

Burgemees­ter vraagt Liverpool­fans thuis te blijven

8:41 Ook vrijdagavond en -nacht verzamelden fans van Liverpool zich in het centrum van hun stad om de donderdag behaalde titel te vieren. Tot grote zorg van burgemeester Joe Anderson die reageerde op foto's op social media waarop te zien was hoe grote groepen voetbalfans feest vierden bij de Mersey Ferry-terminal in de haven van de Engelse stad.