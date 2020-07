Voetbal vandaag | Real Madrid kan flinke stap zetten richting 34ste titel

Wedstrijd van de dag

Real Madrid - Deportivo Alavés

Real Madrid kan vanavond een flinke stap zetten naar de 34ste landstitel in zijn roemruchte bestaan, de eerste sinds de zomer van 2017. Bij een zege op degradatiekandidaat Deportivo Alavés in het eigen Bernabéu vergroot de Koninklijke de marge met FC Barcelona weer tot vier punten. Er zijn na vanavond nog drie speelronden af te werken in Spanje. Sinds het seizoen in Spanje na de coronastop werd hervat liet Real in zeven ontmoetingen nog geen punten liggen. De laatste twee ontmoetingen, met Getafe en Athletic, werden gewonnen door benutte pingels van Sergio Ramos.



Real moet het tegen Alavés sowieso doen aanvallers Eden Hazard, die nog steeds te veel last ondervindt van zijn enkel, en Luka Jovic, die vanwege corona in thuisquarantaine verblijft. blijven. De Serviër, die geen al te succesvol eerste jaar bij Real beleeft, maakte afgelopen zondag tegen Athletic zijn rentree als invaller. Nu is het weer afwachten wanneer Jovic kan terugkeren in de selectie.



• Vorige ontmoeting, 30 november: Deportivo Alavés-Real Madrid 1-2

• TV: Ziggo Sport

• Aftrap: 22.00 uur