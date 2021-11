Voetbalster PSG vrij na aanval gemaskerde mannen op ploeggenote

Lieke Martens met assist belangrijk bij Barça, ook Vivianne Miedema wint ruim in Champions League

Lieke Martens en Vivianne Miedema hebben beiden een ruime overwinning geboekt in de Champions League. Martens was met FC Barcelona veel te sterk voor Hoffenheim (4-0) terwijl Miedema met Arsenal won op bezoek in Denemarken: 1-5 tegen Køge.

10 november