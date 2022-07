Voetbalwereld betuigt massaal steun aan Sébastien Haller: ‘We zijn in gedachten bij je’

Dortmund, dat niet meldt of het om een kwaadaardige tumor gaat, schrijft: ‘De hele BVB-familie wenst Sébastien zo spoedig mogelijk een volledig herstel. We hopen dat we hem snel weer mogen knuffelen. We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat hij de best mogelijke behandeling krijgt.’ Haller heeft het trainingskamp van Dortmund direct verlaten en ondergaat verdere onderzoeken.