Vogts geen fan van Nations League: ‘Zo snel mogelijk afschaffen’

,,De bondscoaches kunnen amper nog in rust veranderingen doorvoeren of een ander systeem uitproberen, zoals de huidige bondscoach Joachim Löw nu aan het doen is. De Nations League is een willekeurig bedachte competitie,” aldus Vogts. De 71-jarige Duitser was zelf bondscoach van Duitsland (1990-1998), Koeweit, Schotland, Nigeria en Azerbeidzjan.

De Nations League is een nieuwe landencompetitie in Europa die is ingevoerd om oefeninterlands te vervangen. De nationale elftallen kunnen zich via de Nations League kwalificeren voor het EK. Duitsland bungelt onderaan in de groep met Nederland en Frankrijk en dreigt te degraderen naar een lagere divisie. ,,Dat kan wel eens een voordeel zijn, want dan speelt Duitsland tegen mindere landen en staat er ook minder druk op en dat biedt de kans zich beter voor te bereiden op de grote kampioenschappen,” aldus Vogts.