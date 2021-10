Volg hier vanavond de CL-duels van Liverpool, Paris Saint-Germain en Internazionale

Ci­ty-ster­ren Ederson en Jesus brengen bezoek aan Lommel om coronare­gels te omzeilen

17 oktober Ederson en Gabriel Jesus waren vandaag twee opvallende toeschouwers bij de wedstrijd tussen Lommel SK en Royal Excel Moeskroen (3-0) op het tweede niveau in België. Maar waren de internationals van Brazilië in het Soevereinstadion voor de support of vooral om de coronaregels te omzeilen?