Volgende blessuregeval bij Real Madrid: Benzema twijfelgeval voor clash met Atalanta

Benzema mist de competitiewedstrijd van zaterdagavond (21.00 uur) bij Real Valladolid en is een twijfelgeval voor het duel met Atalanta in de achtste finales van de Champions League, volgende week woensdag in Bergamo. De return in Madrid is op dinsdag 16 maart. Benzema is clubtopscorer van Real Madrid met 17 goals in 28 duels in alle competities. Sinds zijn komst in 2009 scoorde de spits uit Lyon al 266 keer in 541 duels voor de Spaanse recordkampioen.



,,We zullen moeten afwachten hoe het met hem gaat volgende week”, aldus trainer Zinedine Zidane, die komend weekend wegens blessures meer spelers moet missen. ,,We willen meer blessures voorkomen, dat probeert iedereen te doen. Maar er zijn veel verschillende factoren en op dit moment gaat het in die zin niet goed bij ons. We moeten geduld hebben voordat we onze jongens terug krijgen.”