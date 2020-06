Volop lof voor Rashford: ‘Je bent een voorbeeld voor ons land’

Dringende oproep Klopp aan fans: ‘Moedig ons vanuit huis aan’

7:51 Manager Jürgen Klopp van Liverpool heeft vlak voor de hervatting van de Engelse voetbalcompetitie een dringende oproep gedaan aan de fans. ,,Blijf veilig en moedig ons vanuit huis aan”, zei de Duitser in een filmpje van ruim 3 minuten, gericht aan de supporters van de ‘Reds’. Liverpool staat op het punt om voor het eerst in 30 jaar kampioen van Engeland te worden, maar een groot volksfeest is nu niet mogelijk vanwege de maatregelen die zijn genomen om verspreiding van het coronavirus in te dammen.