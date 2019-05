Voor de derde keer Engels onderonsje in Europese eindstrijd

In 2008 speelde Manchester United tegen Chelsea in de finale van de Champions League. ManUnited won destijds via strafschoppen (6-5), met een hoofdrol voor doelman Edwin van der Sar, de huidige directeur van Ajax. De Amsterdamse ploeg verloor woensdag in de return met 2-3 van de Spurs en was daarmee uitgeschakeld.

In 1972 speelden Tottenham Hotspur en Wolverhampton Wanderers tegen elkaar in de finale van de toenmalige UEFA Cup. De Spurs wonnen met 2-1.



Na Arsenal, Chelsea, Liverpool en Manchester United is Tottenham Hotspur de vijfde Engelse club die de finale van de Champions League heeft gehaald. Dat is een record.