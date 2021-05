Voor het eerst sinds 1989 verdediger gekozen tot beste speler van Premier League

Net geen heldenrol voor Babel: Galatasa­ray mist Turkse titel op één doelpunt

16 mei Galatasaray is er net niet in geslaagd om landskampioen te worden. Op eigen veld won de ploeg wel met 3-1 van Yeni Malatyaspor, maar Besiktas maakte op bezoek bij Goztepe geen fout (1-2) en verzekerde zich met minimaal verschil van de titel in de Süper Lig.