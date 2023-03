Voor Memphis Depay ingevallen Álvaro Morata bezorgt Atlético nipte zege

Atlético Madrid staat steviger op de derde plaats in La Liga na een 1-0-zege bij Girona. Álvaro Morata, ingevallen voor Memphis Depay, bezorgde de ploeg van coach Diego Simeone de winst met een treffer in de extra tijd.

Depay mocht beginnen in de wedstrijd tegen Girona, nadat hij in het duel met Sevilla de eerste twee treffers in de 6-1-zege voor zijn rekening had genomen. De international kon net als de andere spelers de score maar niet openen. Hij werd in de 62ste minuut gewisseld voor Morata. Die maakte met een intikker uit een corner in blessuretijd het enige doelpunt.

De videoscheidsrechter moest lang de beelden bekijken of er geen overtreding vooraf aan de treffer was gemaakt, maar keurde het doelpunt goed.

Atlético is door de zege op 48 punten gekomen. Dat zijn er 3 meer dan Real Sociedad dat vierde staat. FC Barcelona gaat aan de leiding met 65 punten. Real Madrid staat tweede met 56 punten.

AC Milan blijft steken op remise

In Italië verzuimde AC Milan de derde plek in de Serie A weer over te nemen van Lazio. De landskampioen kwam in het eigen San Siro niet verder dan 1-1 tegen het laaggeklasseerde Salernitana.

Milan staat na 26 wedstrijden op 48 punten, één minder dan Lazio. Napoli is koploper met 68 punten. Internazionale staat tweede met 50 punten.

Oliver Giroud had de thuisploeg van coach Stefano Pioli in de extra tijd van de eerste helft op voorsprong gebracht. Salernitana, waar Tonny Vilhema de hele wedstrijd op de bank bleef, maakte na ruim een uur gelijk via Boulaye Dia. In de 8 minuten extra tijd kwamen beide ploegen niet meer tot scoren.

