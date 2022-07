Voormalig VS-keepster Hope Solo krijgt celstraf voor rijden onder invloed

Met video Club Brugge wint mét Noa Lang van RC Genk ondanks goal Cyriel Dessers, Mark van Bommel klopt Danny Buijs

Club Brugge is het nieuwe seizoen in België gestart met een 3-2 overwinning op RC Genk. Bij Club Brugge begonnen Noa Lang, Bjorn Meijer en Ruud Vormer in de basis. Zij versloegen de ploeg van Cyriel Dessers, die wel zijn doelpunt meepakte.

24 juli