Voormalige FIFA-bobo moet boete van 70 miljoen betalen

Van 't Schip: Sandler voetbal­lend misschien wel beter dan Virgil

9 juli Anderlecht hoopt vandaag de transfer van Philippe Sandler van Manchester City af te ronden. De oud-speler van PEC Zwolle was het voorbije seizoen ploeggenoot van Vincent Kompany, die sinds kort de touwtjes in handen heeft in Brussel. Volgens oud-PEC-trainer John van ‘t Schip heeft Anderlecht met Sandler goud in handen.