Voorwaardelijke celstraf burgemeester Turijn wegens chaos bij voetbalfeest

Meer dan 30.000 mensen waren naar het plein gekomen om op grote beeldschermen te kijken naar de finale van Champions League tussen Juventus en Real Madrid, die werd gespeeld in Cardiff. De Spaanse grootmacht won met 4-1. Er brak paniek uit in de menigte en mensen liepen elkaar onder de voet om uit de chaos te ontsnappen.

Uit onderzoek kwam naar voren dat een groep dieven met pepperspray in de massa had gespoten om mensen te desoriënteren en ze zo makkelijk te kunnen beroven. Burgemeester Appendino werd ervan beschuldigd geen veiligheidsmaatregelen te hebben getroffen voor een dergelijk groot evenement. Zo ontbrak een evacuatieplan.



Niet alleen zij is bestraft, ook drie andere functionarissen en een organisator van het evenement kregen een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden. Appendino kondigde aan in beroep te gaan. ,,De tragedie van die avond heeft me diep geraakt en ik voel nog steeds de pijn, maar ik voel me niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen die zijn veroorzaakt door de waanzinnige acties van een overvallersbende”, schreef ze op Facebook.