Vormer viert derde titel met Club Brugge: ‘We moeten hier écht van genieten’

Strijdend Union maakt het Bayern lastig bij hervatting Bundesliga

20:09 Bayern München is succesvol begonnen aan de beslissende fase van het seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger versloeg FC Union Berlin met 2-0. De ploeg van de trainer Hans-Dieter Flick maakte in de eerste wedstrijd na de coronapauze geen slechte indruk. De afronding van de kansen liet echter te wensen over. De beslissende tweede treffer viel pas tien minuten voor tijd.