VVV-spits Giakoumakis scoort al na 17 minuten bij debuut voor Griekenland

Met negen goals in zijn eerste negen duels is Giorgos Giakoumakis uitstekend begonnen bij VVV. De club uit Venlo nam hem in augustus voor 200.000 euro over van AEK Athene. De goede start in Nederland leverde Giakoumakis een uitnodiging op van John van ‘t Schip, de bondscoach van Griekenland. Giakoumakis speelde eerder al wel drie wedstrijden voor Jong Griekenland, waarin hij niet tot scoren kwam.