‘Waanzin’ in Bochum: Locadia en co laten Bayern München na heerlijke eerste helft kansloos

Solomon Bonnah (18) is gelukkig in Leipzig: ‘Bij Ajax waren ze een beetje verbaasd’

Na een gesprek met Ralf Rangnick, de huidige manager van Manchester United, wees Solomon Bonnah in 2019 een profcontract bij Ajax af. Dik twee jaar later debuteert de middenvelder voor RB Leipzig in de Champions League en de Bundesliga. Vanavond (aftrap 18.30 uur) hoopt hij op minuten tegen Bayern München.

5 februari