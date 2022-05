Waar Arne Slot Dimitri Payet tegen Feyenoord het liefst ziet spelen? ‘Naast ons op de bank’

Zondag misschien, tegen PSV, drie dagen na de halve finale van de Conference League in Frankrijk. Gevoelsmatig is dat een eeuwigheid weg, want alles draait deze dagen om de poging van Feyenoord om de finale in Tirana te bereiken. ,,En dat kan’', zegt Arne Slot. ,,Er is bij ons geen cupkoorts of zo. We hebben er gewoon veel zin in. Ja, ik ben maandag ook nog bij de Vrienden van de Amstel geweest. Met de andere leden van de staf. Dat kon prima, al dachten we toen we dat evenement vastlegden niet dat we op deze donderdag nog zouden voetballen. Nee, dat dacht ik ook niet toen we in Pristina aan deze campagne begonnen.’'

Dat was hartje zomer toen Nederland vooral vakantie vierde. ,,Er zat toen geen enkele logica in dat wij hier nu zouden staan. Toen hadden we net geld binnen om wat te kunnen doen op de transfermarkt. Dat geloof kwam wel steeds meer. Ik was in Pristina al blij als we de groepsfase zouden halen. Na de groepsfase zijn we er wel meer in gaan geloven. Ik vind ook dat als je de knock-outfase bereikt dat je dat moet hebben. Na persconferenties werd vaak een beetje grappig gezegd dat Feyenoord naar Tirana zou gaan. Nu we hier in de halve finale staan, is dat best realistisch.’’

Quote Payet moeten we weghouden bij de as, daar waar hij zijn steekbal­len wil leveren. Dat is in negentig minuten heel lastig, maar het moet. Gernot Trauner

Dat is speeltijd voor Toornstra dus niet. ,,Ik denk dat Marseille net te vroeg voor hem komt, maar we hopen dat hij PSV haalt. Dit is een halve finale, dat maakt deze wedstrijd bijzonder. We hebben 45 wedstrijden ervaring opgedaan. Marseille kan heel goed counteren, dat hebben we gezien een week geleden in de Kuip. We zullen alles goed moeten doen om de finale te halen. Payet speelde in de Kuip als valse spits, tegen Lyon speelde hij weer als linkerspits. Wat ik als zijn favoriete positie van Payet zie? Nou, morgen naast ons op de bank. Of we met deze groep defensiever kunnen spelen? Dat hebben we in gedeeltes van wedstrijden al moeten doen. Dat is voor ons geen bewuste keuze aan de voorkant, maar dat kan gebeuren. Dit hele seizoen is al een mooi visitekaartje geweest. Niet alleen in Europa, ook in de eredivisie.’'

Dat denkt ook verdediger Gernot Trauner, al maanden rots in de branding bij de Rotterdammers. ,,We kijken enorm uit naar deze wedstrijd’', zegt Trauner. ,,Dit is de meest bijzondere wedstrijd voor mij in mijn loopbaan en dat geldt ook voor veel van mijn medespelers. We hebben een goed resultaat neergezet, maar het wordt nog heel hard werken. We moeten echt een topprestatie neerzetten. Marseille heeft heel veel kwaliteit. Ze kunnen in een seconde toeslaan met spelers die het verschil maken in topwedstrijden. Maar we zijn klaar voor Marseille. Payet? Die moeten we weghouden bij de as, daar waar hij zijn steekballen wil leveren. Dat is in negentig minuten heel lastig, maar het moet. Vermoeidheid? Nee, we laten al weken zien hoe fit we zijn. We willen wedstrijden spelen, we trainen wat minder zwaar. Vermoeidheid zit ook in het hoofd. In deze grote wedstrijd gaat het gewoon geen rol spelen. We willen het met onze eigen stijl, aanvallend voetbal, laten zien.’’