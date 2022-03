Waarom Christian Eriksen nuchter blijft na applaus en warme superlatieven in emotionele Arena

Diepe buiging voor Christian Eriksen na onvergete­lij­ke rentree: ‘Dit is het script voor een film’

Hoewel Denemarken in de Johan Cruijff Arena met 4-2 onderuit ging tegen het Nederlands elftal, was het voor Christian Eriksen een avond om nooit te vergeten. Een kleine tien maanden nadat de middenvelder op het EK werd getroffen door een hartstilstand, maakte hij een droomrentree voor de nationale ploeg. Met name op de Deense sportredacties komen ze dan ook superlatieven tekort.

