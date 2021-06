Waarom de keuze voor FC Barcelona Memphis Depay veel goodwill oplevert in Spanje

Hoogge­rechts­hof Brazilië buigt zich over verzoek om Copa América te weren

8 juni Het Hooggerechtshof van Brazilië gaat zich buigen over een verzoek het voetbaltoernooi Copa América niet te laten doorgaan in het land. Actiegroepen verzetten zich tegen het evenement, omdat het vanwege de coronapandemie teveel risico’s met zich zou meebrengen. Eerder leverde Argentinië de organisatie in, omdat er ook daar teveel besmettingen met het virus zijn.