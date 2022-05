Waarom er vanavond een minuut stilte is voor Olympique Marseille - Feyenoord

Normaal wordt er op 5 mei nooit gevoetbald in Frankrijk. Dat is al dertig jaar de regel tussen alle clubs. Op deze dag wordt stilgestaan bij de 19 doden en ruim 2300 gewonden die vielen op 5 mei 1992. De UEFA gaat hier echter niet in mee en wil dat Franse clubs wel gewoon hun Europese wedstrijden spelen op deze datum, maar vanavond worden de slachtoffers dus wel herdacht. Gisteravond speelden oud-spelers van SC Bastia en Olympique Marseille (met Basile Boli en Djibril Cissé) al tegen elkaar in het stadion waar zich dertig jaar geleden de ramp voltrok.



Op 5 mei 1992 stortten de tijdelijke tribunes van het Stade Armand-Cesari in Furiani, in de buurt van Bastia, in. SC Bastia zou het die avond in de halve finales van de Franse beker gaan opnemen tegen Olympique Marseille, dat destijds over grote spelers als Fabien Barthez, Marcel Desailly, Didier Deschamps, Abedi Pele, Alen Boksic en Rudi Völler beschikte.

Marseille was op dat moment dan ook het beste team van Frankrijk en won een jaar later zelfs de Champions League, als eerste en voorlopig laatste Franse club. Het bestuur van Bastia wilde hiervan profiteren door een tribune met grote capaciteit toe te voegen om het aantal stoelen met liefst 50% te verhogen. Lokale autoriteiten keurden het project zonder beperkingen goed.

Al voor de wedstrijd stortte de tijdelijke tribune in, met 19 doden en meer dan 2.300 gewonden tot gevolg. Grote problemen, zoals instabiliteit, waren merkbaar in het uur voor de wedstrijd. De tijdelijke tribune stortte in om 20.23 uur, zeven minuten voor de geplande start van de wedstrijd. Supporters en media zaten vast in het wrak. De wedstrijd is nooit gespeeld. Alle medische middelen op het eiland waren volledig toegewijd aan het behandelen van de gewonden en veel van de slachtoffers werden uiteindelijk geëvacueerd naar het vasteland. De luchthaven van Corsica werd al snel een veldhospitaal.

Volledig scherm Basile Boli, van 1990 tot 1994 speler van Marseille, gisteravond in Furiani. © AFP

Er werd al snel een onderzoek geopend naar de ramp. Uit het onderzoek bleek dat er sprake was van een aantal overtredingen van regels bij de aanleg van de tijdelijke tribune, bij de kaartverkoop en dat de houding van het gemeentebestuur problematisch was geweest. Het rapport had de volgende naam: “Le soir du 5 mai, il n’y a pas eu de fatalité”. De vertaling daarvan is ‘De avond van 5 mei was niet te wijten aan het lot’. Na een proces zaten een aantal van de verantwoordelijken korte straffen uit.

Sinds de ramp verbeterde het Stade Armand-Césari langzaam, waardoor er nog maar één van de vier tribunes uit 1992 overbleef. Eind 1996 begonnen uiteindelijk enkele belangrijke verbeteringen en de bouw van nieuwe tribunes, die zorgden voor een uiteindelijke capaciteit van 18.000 plekken.

