Waarom voetbalduels steeds meer weg hebben van FIFA20

Kijkers in Spanje kunnen kiezen tussen de realiteit, een wedstrijd zonder sfeergeluid en publiek, of voor de ‘aangeklede’ variant. De wedstrijden die buiten Spanje worden uitgezonden, zijn altijd voorzien van de toegevoegde beelden en audio. Daarbij zie en hoor je virtuele fans in de clubkleuren van de thuisspelende ploeg, net als bij een wedstrijd in FIFA20. ,,Want als je FIFA speelt, ervaar je de echte atmosfeer in een stadion”, vertelde La Liga-voorzitter Javier Tebas in een interview.