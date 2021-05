Waarschijnlijk forse boete voor David Neres na arrestatie op illegaal feest in São Paulo

Vermoedelijk gaat het illegale stapavondje van de zevenvoudig Braziliaans international hem in elk geval een forse boete opleveren. De autoriteiten in São Paulo treden met zogenoemde ‘blitzteams’ streng op tegen dergelijke illegale nachtelijke uitspattingen. De straffen die worden uitgedeeld zijn niet mals. In maart werd steraanvaller Gabriel Barbosa van regerend landskampioen Flamengo gearresteerd in een illegaal geopend casino in de stad. ‘Gabigol’ had zich tevergeefs verscholen onder een tafel om aan de binnengevallen politie te ontkomen. Hij voorkwam een strafzaak vanwege het schenden van de coronaregels door vorige week een boete van 110.000 real (ruim 17.000 euro) te betalen.



Ajax heeft nog niet officieel gereageerd op de arrestatie van de Braziliaanse aanvaller, die momenteel in eigen land vakantie viert. São Paulo, de club van de samen met Neres aangehouden verdediger Arboleda, deed dat wel. Al in de vroege Braziliaanse ochtend maakte São Paulo bekend dat het ‘de gebeurtenissen betreurt’ en dat de speler een boete krijgt. Die zal worden omgezet in voedselpakketten die worden uitgedeeld in arme wijken. Daarnaast moet Arboleda voorlopig in quarantaine verblijven en zal hij dagelijks worden getest tot zeker is dat hij op het feest niet is besmet met het coronavirus.