Waasland-Beveren stuurt trainer weg na beschamende nederlaag

,,Die wanprestatie was het absolute dieptepunt", staat op de clubwebsite.

Trainer Vermant was zelf ook niet te spreken over de monsternederlaag, maar wees met een beschuldigende vinger naar de spelersgroep. "Het is gewoon een schande. Ik probeer elke keer het maximum eruit te halen. Van profvoetballers verwacht ik hetzelfde."

Toch is het Vermant die na vijf maanden trainerschap bij Waasland-Beveren de prijs betaalt onder het motto 'we moesten wel ingrijpen'. Vermant had nog een contract voor 3,5 jaar.