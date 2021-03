Wales stuurt drie internationals naar huis na negeren nachtklok

Samenvatting Frankrijk wint in Kazachstan ondanks gemiste strafschop Mbappé

28 maart Frankrijk heeft de tweede kwalificatiewedstrijd voor het wereldkampioenschap voetbal van 2022 gewonnen. De huidige wereldkampioen was in Astana met 2-0 te sterk voor Kazachstan. Kylian Mbappé, die na rust als invaller in het veld kwam, miste een kwartier voor tijd nog een strafschop.