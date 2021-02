Was er iemand schuldig aan de dood van Maradona? Dat gaan ze in Argentinië grondig uitzoeken

Het Argentijnse parket tracht te achterhalen of er fouten zijn gemaakt in de medische behandeling van Maradona en of er wellicht sprake was van nalatigheid. Negen deskundigen zullen op 8 maart onder meer het medisch dossier van de voormalige wereldvoetballer doorlichten. Ook de artsen die de autopsie uitvoerden, zijn voor de bijeenkomst opgeroepen.



Komende donderdag gaat het OM verder met het verhoor van enkele betrokkenen en getuigen, onder wie de arts die verantwoordelijk was voor de thuiszorg die Maradona vlak voor zijn dood kreeg. Ook twee dochters van het overleden Argentijnse idool dienen een verklaring af te geven.