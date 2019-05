Watford vecht schorsing met succes aan: Holebas is erbij in FA Cup-finale

De 34-jarige verdediger kreeg afgelopen zondag de rode kaart in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen, thuis tegen West Ham United (1-4). De Griek werd kort na rust van het veld gestuurd voor een lichte overtreding op de doorgebroken Michail Antonio. Het zou Holebas in principe een schorsing voor drie duels hebben opgeleverd, waardoor hij de bekerfinale zou moeten missen. Watford tekende vandaag echter met succes beroep aan. De rode kaart werd geseponeerd.



De 34-jarige Griek is een belangrijk onderdeel van het elftal van Watford. Als de club van Daryl Janmaat op Wembley landskampioen City weet te verslaan, mag het volgend seizoen de Europa League in. Prins William reikt in de Londense voetbaltempel de beker uit aan de winnaar. De nummer twee in de lijn van de Britse troonopvolging is het ceremoniële hoofd van de Engelse voetbalbond FA.