Wayne Rooney maakt oud-teamgenoten met grond gelijk: ‘Hij is alleen nog irritant’

Ronaldo was het eerste doelwit van Rooney. De Portugees ‘kon soms ongelooflijk vervelend zijn’, aldus Rooney. Rooney en Ronaldo gaven tussen 2006 en 2009 vorm aan een uiterst succesvol Manchester United-team vol grote sterren, maar dat bracht soms ook spanningen met zich mee. ,,Cristiano was zo goed en zo ontzettend vervelend tegelijk. Nu is hij waarschijnlijk niet zo goed meer, maar alleen nog irritant.”

Volledig scherm Carlos Tevez. © EPA In 2006 zorgde een schwalbe van Ronaldo ervoor dat Rooney met rood van het veld gestuurd werd op de WK-wedstrijd tussen Portugal en Engeland. Wie had gedacht dat daar de wrok van Rooney zat, had het mis: ,,Hij houdt wel van een fopduik, maar ik had geen problemen met hem. We spraken elkaar nog in de catacomben. Ik heb hem toen al gezegd dat ik er geen probleem mee had dat hij me een kaart probeerde aan te smeren, dat had ik de hele eerste helft ook gedaan.”

Tussen 2007 en 2009 speelde Rooney succesvol samen met Carlos Tevez, met wie hij in zijn United-tijd een warme band had. ,,Als we Champions League speelden, haalde ik hem op en reden we samen naar het vliegveld.”

Toen hij hem laatst sprak, was er van die warme band nog maar weinig over. ,,Ik praatte een half uur met hem en hij stamelde maar wat. Er kwam niks zinnigs uit zijn mond. Ik was er kapot van, het was de grootste teleurstelling van mijn leven.”

Marcus Rashford

Rooney praatte echter niet alleen maar over het verleden. Ook over spelers van nu heeft de huidige trainer van Derby County een mening. Zo hoopt de topscorer aller tijden van Manchester United (253 doelpunten) dat die titel binnenkort in handen is van Marcus Rashford.

De 24-jarige aanvaller scoorde 93 keer in 297 wedstrijden. De topscorerstitel is dus nog ver weg, maar volgens Rooney wel ,,een ontzettend grote eer om na te jagen". ,,Ik hoop dat Marcus Rashford zijn kop uit zijn kont haalt en dat record gaat breken. Hij is een United-man.

Volgens Engelse media zou Arsenal geïnteresseerd zijn om Rashford, die in een vormcrisis verkeert, van Manchester United over te nemen.

