Wayne Rooney vraagt Manchester United en fans om geduld: ‘Ik hoop dat ze Ten Hag de kans geven’

Laporta maakt excuses en roept Barça-fans op terug te komen: ‘We hebben hen meer dan ooit nodig’

Voorzitter Joan Laporta van FC Barcelona heeft openlijk excuses gemaakt voor de massale aanwezigheid vorige week van Duitse supporters in Camp Nou bij de return in de Europa League tegen Eintracht Frankfurt. Ruim 30.000 aanhangers van Frankfurt wisten het stadion in te komen, terwijl Barcelona officieel slechts 5000 tickets had verkocht aan Duitse fans.

19 april